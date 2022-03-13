نائب الرئيس الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يهدد الديمقراطية في أوروبا

2022/03/13 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس من أن "الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا يشكل تهديدًا لجميع الديمقراطيات في أوروبا"، وأكدت على الوحدة بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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