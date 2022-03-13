موسكو: الوضع الإنساني في مدن أوكرانية بات

2022/03/13 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا، التي تواجه هجوما للقوات الروسية، وأنه "كارثي" في بعض المدن.ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف قوله، إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".واتهم "القوميين" الأوكرانيين بتلغيم المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية الرئيسية مثل الطرق والجسور وحرمان المدنيين من ممرات الإجلاء وتركهم بدون كهرباء وماء وغذاء ودواء.وأوضح ميزينتسيف أن الوضع خطير بشكل خاص في ماريوبول، الميناء الرئيسي في جنوب أوكرانيا، حيث علق "آلاف الأشخاص وبينهم أجانب"، محملا "القوميين" الأوكرانيين مسؤولية هذا الوضع. وتحاصر القوات الروسية عدة مدن أوكرانية، وتحدث شهود عن قصف مكثف.واشتكت أوكرانيا مرارا من أن القوات الروسية لا تحترم وقف إطلاق النار كي يتسنى للمدنيين المغادرة عبر ممرات الإجلاء.

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