2022/03/13 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OQQl5YDvcl4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناصر الكناني : على الحكومة العراقية استيراد المواد الغذائية لمدة سنة وتاجيل المشاريع الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناصر الكناني : على الحكومة العراقية استيراد المواد الغذائية لمدة سنة وتاجيل المشاريع الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).