اطفال يتسببون بهلع وخوف في مستشفى الجملة العصبية ببغداد (بيان)- عاجل

2022/03/13 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيحتناقلت بعض وسائل الإعلام نشوب حريق في مستشفى الجملة العصبية. ونبين لوسائل الرأي العام لاوجود لأي حريق وتلك الأنباء عارية عن الصحة.ماحصل هو تلاعب احد الاطفال في ردهة النسائية والأطفال بطفاية الحريق وفتح الفوهه ما أدى إلى تسرب.



البودرة من المطفأة مما أثار الخوف لدى البعض راجين من الجميع التأكد من المعلومات قبل نشرها

اعلام مستشفى الجملة العصبية

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