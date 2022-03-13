2022/03/13 | 01:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qgobzw97DHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخلاء قسم من مرضى مستشفى الجملة العصبية في بغداد بعد انذار بنشوب حريق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخلاء قسم من مرضى مستشفى الجملة العصبية في بغداد بعد انذار بنشوب حريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).