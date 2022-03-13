اليسار نعم لكن بأي وجه - عذري مازغ

2022/03/13 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ طرح صديق ورقة حول النظر في إشكالية اليسار التي ينتظر أن تعقد ندوة حوله بالدار البيضاءلن ادخل في نقاش موضوعات ورقة طرحت بالموقع الإفتراضي (موقع اليسار المغربي) من الأساس لانها في نظري تعكس عقلا دأبنا نسمعه منذ زمن بعيد، الورقة بالنسبة لي تبدوا كامتحان لاستظهار ما تقدم من درس قديم ، ومن وجهة نظري اليسار هو كل ما هو في المغرب غير المخزن بشكل عام، وحتى من داخل المخزن قد نجد أشخاص لهم رئيتهم التقدم ......





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