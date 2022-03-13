"تغيير جوهري" في نهج موسكو التفاوضي مع أوكرانيا

2022/03/13 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت أن روسيا تبنت "نهجا مختلفا بشكل جوهري" عن توجهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

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