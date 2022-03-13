عقوبات أمريكية على أشخاص مقربين من بوتين

2022/03/13 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها فرضت عقوبات على أشخاص مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب "تمكينهم بوتين من شن الحرب ضد أوكرانيا".

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