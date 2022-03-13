2022/03/13 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوشناو: سقوط صواريخ عدة على أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خوشناو: سقوط صواريخ عدة على أربيل » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 01:39
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوشناو: سقوط صواريخ عدة على أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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