كردستان العراق.. هجمات صاروخية في محيط القنصلية الأميركية بأربيل

2022/03/13 | 01:54 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بسقوط صواريخ من طراز غراد في محيط القنصلية الأميركية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وضربت سلسلة انفجارات، فجر الأحد، أربيل.



فيما قالت مصادر كردية إن المدينة تعرضت لهجمات صاروخية.

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قصف سابق على مطار أربيل

وتطال الهجمات المجهولة قواعد عسكرية في البلاد تضم قوات أميركية، فضلا عن مصالح أميركية ومراكز دبلوماسية.

وفي حين لا تتبنى أي جهة عادة، إلا فيما ندر تلك الهجمات، تنسبها واشنطن غالبا إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وسحبت واشنطن على مدى الأشهر الماضية العديد من قواتها في العراق، مبقية على مجموعة صغيرة مهمتها التدريب، بحسب ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه الكاظمي في واشنطن خلال يوليو الماضي، بعد أن وقعا اتفاقا ينهي رسميا المهمة القتالية الأميركية في البلاد بحلول نهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على دخولها العراق.

وفي الوقت الراهن يتواجد أقل من 2500 جندي أميركي في العراق، كانت تتركز مهامهم مع قوات التحالف الدولي على التصدي لفلول داعش.

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