2022/03/13 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قصف اربيل ..اغلاق بوابات السفارة الأمريكية في بغداد- عاجل

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