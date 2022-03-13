سلسلة انفجارات تهز اربيل

2022/03/13 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.وقال خوشناو في تصريحات صحفية، أن "عدة صواريخ سقطت على مدينة اربيل "، مؤكدا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".وأشار الى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".

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