2022/03/13 | 01:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل تتعرض لقصف صاروخي عنيف (فيديو)

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