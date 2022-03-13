قصف صاروخي يستهدف أربيل

2022/03/13 | 02:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت أنباء، الأحد، بتعرض محافظة أربيل لقصف صاروخي.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو بحسب وكالة الأنباء العراقية، “سقوط عدة صواريخ على أربيل”.

ولفت الى “عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار”.

الى ذلك، قال وزير الصحة باقليم كردستان سامان برزنجي، إن “انفجارات أربيل لم تسفر عن أي ضحايا او إصابات”.

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