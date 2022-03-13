2022/03/13 | 02:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5blhFhg0Pkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قناة كردستان 24 بعد سقوط صاروخ بالقرب من مقرها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قناة كردستان 24 بعد سقوط صاروخ بالقرب من مقرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).