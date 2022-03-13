مدير مطار أربيل: حركة الطيران طبيعية

2022/03/13 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – إيفان ناصرأكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أن حرطة الطيران في المطار طبيعية.وقال هوشيار لوكالة الانياء العراقية (واع)، "اطمئن السواح و ممن لديهم رحلات بان جميع الرحلات طبيعية و مستمرة في مطار أربيل".من جانبه، أكد وزير النقل و الاتصالات بحكومة الاقليم انو جوهر، أن "حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا".وقال جوهر، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا"، مؤكدا أنه "لم يتم استهداف المطار".وأضاف، أن "الاخبار حول توقف حركة الطيران لا اساس لها من الصحة."وفي وقت سابق، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.وقال خوشناو في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عدة صواريخ سقطت على مدينة اربيل "، مؤكدا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

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