الصدر يستنكر هجوم أربيل:

2022/03/13 | 03:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودوت انفجارات عنيفة داخل مدينة أربيل، فجر اليوم، فيما تشير المعلومات الأولية إلى هجوم صاروخي استهدف مجمع القنصلية الأمريكية في المبنى الجديد بمنطقة زيزين على طريق مصيف صلاح الدين حيث مقر إقامة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

ورصد "الترا عراق"، مقاطع مصورة تظهر لحظة سقوط عدة صواريخ على مقربة من أحياء سكينة في المدينة، وسط حالة من الذعر.

وقال شهود عيان، إنّ "خمسة صواريخ على الأقل سمع دويها باتجاه منطقة زيزين حيث مبنى القنصلية الأمريكية".

بدوره، أكّد محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على المدينة، دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية.

فيما تشير معلومات نشرتها منصات على صلة بالفصائل المسلحة، إلى أنّ "الهجوم استهدف مبنى القنصلية بصواريخ من نوع غراد 122".

وروّجت ذات المنصات صورًا لقاسم سليماني، وقالت إنّ "الهجوم استهدف قواعد تضم قوات أمريكية".

وتسبب الهجوم بأضرار مادية، حيث أظهرت مشاهد ألسنة اللهب تشتعل في منطقة الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام كردية، بأنّ الهجوم خلف أضرارًا داخل مبنى قناة "كردستان 24" التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يقع على مقربة من المنطقة المستهدفة.

من جانبه، قال وزير الصحة في اقليم كردستان، إنّ "انفجارات أربيل لم تسفر عن أي ضحايا أو إصابات"، بحسب الوكالة الرسمية.

بالتزامن، سمع صافرات الإنذار من مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مع إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط مبنى السفارة ومداخل المنطقة الخضراء.

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