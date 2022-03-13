عاجل | زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مغردا: اربيل تحت مرمى الخسران والخذلان

2022/03/13 | 03:03 - المصدر: قناة التغيير

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* زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مغردا: اربيل تحت مرمى الخسران والخذلان

* الصدر مغردا: لك يا اربيل مني سلاما ومحبة وصبرا حتى تحقيق حكومة اغلبية وطنية

* زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مغردا: الكرد هم رئة العراق والجزء الذي لا يتجزأ

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