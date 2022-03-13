عاجل | هجوم بصواريخ نوع غراد على القاعدة الاميركية قرب مطار اربيل الدولي

2022/03/13 | 03:03 - المصدر: قناة التغيير

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هجوم بصواريخ نوع غراد على القاعدة الاميركية قرب مطار اربيل الدولي

توقف مستقبلات ADSB في اجواء اربيل المخصصة بحركة الملاحة الجوية

توقف مستقبلات BSDA في اجواء اربيل المخصصة بحركة الملاحة الجوية

السفارة الاميركية في بغداد تغلق جميع بواباتها وتدخل في حالة انذار قصوى

صواريخ تستهدف قاعدة اميركية قرب مجمع زيرين في اربيل وقاعدة حرير قرب شقلاوة

وزير صحة اقليم كردستان: هجوم اربيل لم يسفر عن اي ضحايا واصابات

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