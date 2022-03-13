هجمات صاروخية على أربيل

2022/03/13 | 03:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ اربيل عن تعرض مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية مساء السبت

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