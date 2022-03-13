هجوم صاروخي على أربيل.. ومسؤول أميركي يعلق

2022/03/13 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، أن التفجيرات التي هزت أربيل، السبت، لم توقع ضحايا أو إصابات، فيما "لاتعرف الجهة المستهدفة بالهجمات بعد".

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