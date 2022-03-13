بارزاني: أربيل لن تنحني للجبناء

2022/03/13 | 03:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أدان رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الاحد، الهجوم الإرهابي في أربيل.وقال بارزاني في بيان، "أربيل لن تنحني أمام الجبناء، أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل".وأضاف: "أحث أهالي أربيل الأبطال والصامدين على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية، أشكر صمودكم".

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