أول تعليق لواشنطن بعد قصف أربيل

2022/03/13 | 03:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت واشنطن، الاحد، على القصف الذي تعرضت له محافظة اربيل .

وقال مسؤول امريكي في تصريحات، "لا قتلى بين الجنود الأمريكيين في أعقاب الهجوم على أربيل بالعراق".

وقبل ذلك، أكد وزير الصحة باقليم كردستان سامان برزنجي، الاحد، ان انفجارات اربيل لم تسفر عن أي ضحايا او إصابات.وقال برزنجي في بيان إنه "لا توجد أي ضحايا ولم يصل أي جريح الى المستشفيات"، مؤكدا "نراقب الاضرار وطواقم الطوارئ في حالة تاهب".وفي وقت سابق، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.

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