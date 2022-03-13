تعرض قناة تلفزيونية لأضرار إثر قصف أربيل (صور)

2022/03/13 | 03:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مراسلنا بأن فضائية "كردستان 24" تعرضت لأضرار كبيرة بسبب القصف الذي طال القنصلية الأمريكية في اربيل .وأظهرت الصور تعرض القناة لأضرار بسبب قربها من القنصلية التي تقع بمحاذاة طريق مصيف صلاح الدين في المدينة.

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