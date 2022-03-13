بارزاني يدين الهجوم الإرهابي على عدة مناطق في أربيل

2022/03/13 | 03:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدان رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الإرهابي على عدة مناطق في أربيل.وقال بارزاني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أربيل لن تنحني أمام الجبناء، أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع على عدة مناطق في أربيل".وأضاف: "أحث أهالي أربيل الأبطال والصامدين على الصبر واتباع توجيهات الأجهزة الأمنية، أشكر صمودكم".وفي وقت سابق، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.وقال خوشناو في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عدة صواريخ سقطت على مدينة اربيل "، مؤكدا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

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