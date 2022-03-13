الإعلام الامني تصدر بياناً بشأن قصف أربيل

2022/03/13 | 03:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاحد بياناً بعد القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل .

وقالت الخلية في البيان، ان "مدينة اربيل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت - الاحد الى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة، وشرعت القوات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وأضافت أن "هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

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