2022/03/13 | 03:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني: أربيل لن تنحني للجبناء

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