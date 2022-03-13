يخت إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يرسو قبالة مونتينيغرو

2022/03/13 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسا يخت فاخر يملكه صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم، الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قبالة سواحل مونتينغرو السبت، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

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