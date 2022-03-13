الجيش الروسي: الوضع الإنساني في بعض المدن الأوكرانية كارثي

2022/03/13 | 03:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الجيش الروسي، السبت، الوضع الإنساني في بعض المدن الأوكرانية بـ"الكارثي"، وقال إن الأوضاع في أوكرانيا مستمرة في التدهور بسرعة.

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