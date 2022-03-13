الكاظمي: الاعتداء الذي استهدف اربيل وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا

2022/03/13 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الاعتداء الذي استهدف اربيل وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاعتداء الذي استهدف مدينة اربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا". وأضاف: "تابعنا مع الاخ رئيس حكومة اقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لاي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف الذي استهدف مدينة أربيل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مدينة اربيل تعرضت بعد منتصف ليلة السبت - الاحد الى هجوم بعدد من الصواريخ سقطت في مواقع مختلفة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".وأضافت، ان "هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل".

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