الكاظمي يعلّق على استهداف أربيل بالصواريخ

2022/03/13 | 04:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022 على تعرض مدينة أربيل لاستهداف بالصواريخ.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعها "ألترا عراق" إن "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا".

وأضاف: "تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد استنكر الهجوم الصاروخي العنيف الذي استهدف مدينة أربيل.

وقال الصدر، "أربيل تحت مرمى نيران الخسائر والخذلان، وتحت طائلة التجويع، وكأن الكرد ليسوا عراقيين".

وأضاف، "بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ، ولن تركع أربيل إلاّ للاعتدال والاستقلال والسيادة".

وتابع الصدر، "لك يا أربيل ويا أيها الكرد مني سلامًا ومحبة، وصبرًا حتى تحقيق حكومة أغلبية وطنية".

ودوت انفجارات عنيفة داخل مدينة أربيل، فجر اليوم، فيما تشير المعلومات الأولية إلى هجوم صاروخي استهدف مجمع القنصلية الأمريكية في المبنى الجديد بمنطقة زيزين على طريق مصيف صلاح الدين حيث مقر إقامة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

ورصد "الترا عراق"، مقاطع مصورة تظهر لحظة سقوط عدة صواريخ على مقربة من أحياء سكينة في المدينة، وسط حالة من الذعر.

وقال شهود عيان، إنّ "خمسة صواريخ على الأقل سمع دويها باتجاه منطقة زيزين حيث مبنى القنصلية الأمريكية".

بدوره، أكّد محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على المدينة، دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية.

فيما تشير معلومات نشرتها منصات على صلة بالفصائل المسلحة، إلى أنّ "الهجوم استهدف مبنى القنصلية بصواريخ من نوع غراد 122".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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