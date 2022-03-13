السياسة للتدبير لا للتبرير

2022/03/13 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختزل السياسة في ثقافتنا العربية باختصارها بعبارة "فن الممكن"، وفي طيات هذا الاختزال يتم التعامل مع السياسة باعتبارها وسيلة لتبرير المواقف، أكثر من كونها مفهوما للإدارة والحكم.لذلك بدلا من أن تكون السياسة فن تدبير البلاد وإدارة شؤون العباد، تحولت إلى فن تبرير الاستيلاء على السلطة، وممارستها القمعية، وتحالفات تشكيل الحكومات، والأخطر تبرير الولاءات الخارجية وشرعنتها.

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