2022/03/13 | 04:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: جنان الاسدي

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لتوفير 100 ألف فرصة عمل في مجالات الطاقة المستدامة في بغداد والمحافظات.

وقال معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، عباس فاضل عباس، لـ"الصباح": إن "الخطة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع مركز بغداد للطاقة المتجددة والمستدامة، ستتولى فيها دائرة العمل والتدريب المهني عملية تدريب الفئات المستهدفة من المشروع"، لافتا إلى أن "اجتماعا عقد مع عضو اللجنة العليا في البنك المركزي لصندوق دعم الطاقة محمد شاكر، لبحث سبل التعاون المشترك وتشغيل نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 ألف فرصة عمل بمشاريع الطاقة المستدامة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 ألف فرصة عمل بمشاريع الطاقة المستدامة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).