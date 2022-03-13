مكافحة الإرهاب بكردستان: استهداف أربيل بـ 12 صاروخاً باليستياً من خارج العراق

2022/03/13 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، استهداف أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا"، مبينا أن "الصواريخ كانت متجهة الى القنصلية الأمريكية في اربيل ".وأضاف، أنه "لا توجد خسار بالارواح ما عدا خسائر مادية"، مؤكدا ان "الصواريخ اطلقت من خارج حدود العراق واقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".

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