مسؤولون: سقوط صواريخ على أربيل.. وكردستان تصفه بـ

2022/03/13 | 04:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، السبت، سقوط عدة صواريخ.

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