داخلية كردستان تعلن مصدر الهجوم الصاروخي على أربيل

2022/03/13 | 05:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مسؤولون أكراد إنّ عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق أصابت أربيل.

وأكّد المسؤولون، وفق "رويترز"، أنّ الهجوم لم يوقع إصابات.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم بأنه "هجوم شائن" لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم يلحق أي ضرر بمنشآت الحكومة الأمريكية في أربيل.

ونفى مسؤول في القيادة الأمريكية المركزية، في وقت سابق، تسجيل إصابات بين العسكريين الأميركيين في الهجوم على أربيل.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، "لا نستطيع تأكيد مصدر الصواريخ".

وسبق أن نفت وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم أنّ يكون مطار أربيل الدولي استهدف في الهجوم، مشيرة إلى أن "الأخبار حول توقف حركة الطيران لا أساس لها من الصحة".

بدوره، استنكر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني الهجوم.

وقال بارزاني في بيان، إنّ "أربيل لن تنحني للجبناء وندين هذا الهجوم الإرهابي الذي شن على عدد من مناطق أربيل، ونطالب من سكان أربيل الأبطال التحلي بالهدوء وتنفيذ توجيهات المؤسسات الأمنية".

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