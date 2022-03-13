2022/03/13 | 05:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الصدر بعد اجتماع الحنانة: لا شرقية ولاغربية..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة استهداف اربيل بقصف صاروخي | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة استهداف اربيل بقصف صاروخي | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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