صحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين: إيران هي مصدر الهجوم الصاروخي على أربيل

2022/03/13 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت قذيفة صاروخية في وقت مبكر من الأحد بالقرب من مقر قنصلية أميركية جديدة قيد الإنشاء في شمال العراق، وفق ما نقلت صحيفة أميركية.

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