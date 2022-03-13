السعودية.. إعلامية تنتقد

2022/03/13 | 07:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلام وزارة الداخلية السعودية، السبت، إعدام 81 شخصا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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