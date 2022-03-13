الصين تفرض إغلاقا على مدينة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

2022/03/13 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.

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