2022/03/13 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح ستيف هال، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، والذي ترأس عمليات روسيا سابقا، ما ينبغي على بوتين الخوف منه مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول CIA ترأس عمليات روسيا سابقا يوضح لـCNN ما يتوجب على بوتين الخوف منه داخل بلاده) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول CIA ترأس عمليات روسيا سابقا يوضح لـCNN ما يتوجب على بوتين الخوف منه داخل بلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).