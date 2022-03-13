وزير المالية الروسي: العقوبات ضد موسكو سترتد على من يفرضها

2022/03/13 | 07:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن العقوبات ضد روسيا ستضرب لاحقا جميع الذين اتخذوا القرارات بفرض هذه القيود الاقتصادية.وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني: "هذا انتهاك لجميع المبادئ ولكل المسالك التي دأبت هذه الدول على التبشير بها والترويج لها.ستوثر هذه القيود على كل التجارة العالمية".ووفقا للوزير الروسي، سيعيد الاقتصاد العالمي حتما ترتيب وبناء نفسه لاحقا.وتابع أنطون سيلوانوف: "من الواضح أن أي قيود تجلب الضرر للاقتصاد العالمي".وشدد الوزير على أن، القيود المفروضة على اقتصاد دولة ضخمة مثل روسيا الاتحادية ستنعكس وستشعر بها بالتأكيد كل دول العالم.وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة إثر انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا.المصدر: نوفوستي

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