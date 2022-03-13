بلينكن: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من “التهديدات الجوية”

2022/03/13 | 08:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مساعدة بلاده الدفاعية لأوكرانيا ستشمل وسائل لمواجهة “التهديدات الجوية والمدرعات”.وقال الوزير الأمريكي، في حديث نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، أنه “تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار”.وأضاف بلينكن: “عملا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور […]

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