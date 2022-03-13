وزير: العقوبات ضد روسيا سترتد على من يفرضها

2022/03/13 | 08:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن العقوبات ضد روسيا ستضرب لاحقا جميع الذين اتخذوا القرارات بفرض هذه القيود الاقتصادية.وقال الوزير، في حديث تلفزيوني، إن “هذا انتهاك لجميع المبادئ ولكل المسالك التي دأبت هذه الدول على التبشير بها والترويج لها.ستوثر هذه القيود على كل التجارة العالمية”.ووفقا للوزير الروسي، سيعيد الاقتصاد […]

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