نائب روسي: زيلينسكي فقد السيطرة على البلاد

2022/03/13 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتقد نائب مجلس دوما الدولة في روسيا من منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تمامًا على الوضع في أوكرانيا.وقال شيريميت في تصريح صحفي، إن “لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد.الوضع كارثي.استولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة.لا يوجد تفاعل وتماسك، […]

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