منها مستشفى للولادة.. القصف الروسي طال 9 منشآت صحية بأوكرانيا

2022/03/13 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن القصف الروسي استهدف 9 منشآت صحية في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مستشفى الولادة في ماريوبول، المدينة المحاصرة على بحر آزوف.

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