هاتف أندرويد جديد يشحن بطاريته بسرعة فائقة

2022/03/13 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت Realme عن مواصفات هاتفها القادم الذي سيحصل على تقنيات متطورة من أبرزها سرعة الشحن الكبيرة للبطارية.وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.62 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.وسيضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر […]

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