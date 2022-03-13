علامات تحذيرية لنقص فيتامين A في الجسم

2022/03/13 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعزز فيتامين A جهاز المناعة للدفاع ضد الأمراض والعدوى، ويحسن الرؤية في الإضاءة الخافتة، ويحافظ على صحة الجلد.ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين A إلى مشاكل الجلد، حيث لاحظ الطبيب جيل جينكينز، أن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.وأضاف: “فيتامين A […]

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