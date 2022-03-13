جناح لوكمسبورغ.. هذا هو الجناح الوحيد الذي يضم زحليقة في إكسبو 2020 دبي

2022/03/13 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند زيارة جناح لوكسمبرغ ناصع البياض، لن تتمكن من تجربة الانزلاق في الجناح الوحيد الذي يضم زحليقة في إكسبو 2020 دبي فحسب، إذ أنك ستتمكن أيضاً من استكشاف هيكلًا معماريًا مُذهلًا يتخذ شكل شريط لا بداية له أو نهاية.ولكن، ما سبب وجود زحليقة في هذا الجناح؟ وما الإلهام وراء شكله اللولبي؟ تعرّف إلى هذا الجناح، والتجربة الغامرة التي تنتظرك داخله.

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