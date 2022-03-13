الكعبي: الخارطة السياسية سيعاد رسمها من جديد وبارزاني بعيد عن الرئاسة

2022/03/13 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الخارطة السياسية سيعاد رسمها من جديد بعد حلحلة الامور بين الاطراف السياسية الكبيرة، لافتا الى ان حلحلة الامور ستفضي الى منح الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية واستبعاد حزب بارزاني من حسابات المنصب الرئاسي لمنحه مناصب اخرى.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الوضع السياسي في طريقه للانفراج خصوصا […]

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